Госдума приняла в третьем, заключительном чтении резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России. Об этом сообщает ТАСС.

В документе определен «порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

При обнаружении в интернете подобных материалов генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор «с требованием о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления». В свою очередь Роскомнадзор должен будет незамедлительно определить провайдера хостинга такого сайта, сообщить ему о нарушении и зафиксировать дату и время направления уведомления. Провайдер будет обязан немедленно проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости удалить противоправные материалы.

Если владелец не сделает этого в течение суток, провайдер должен будет заблокировать сайт. В случае бездействия провайдера ограничение доступа будет производиться на уровне оператора связи.

Если владелец сайта удалит недостоверную информацию, он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, который «после проведения проверки достоверности этого уведомления» незамедлительно сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Госдума ввела административную ответственность за оскорбление государственных символов и институтов. Поправки были внесены в 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Теперь за «распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет» материалов, оскорбляющих общество, госсимволы и институты власти на первый раз может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) - до 200-300 тыс. рублей и уже с возможностью ареста на 15 суток в качестве альтернативы.

Законопроектом фактически предлагается «уравнять правила игры в интернете и в реальной жизни», сказал в выступлении от фракции «Единая Россия» первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Он обратил внимание, что понятие «оскорбление органов госвласти» относится именно к государственным институтам, а не к персоналиям.

Боярский напомнил, что такого рода законодательство существует во всех странах мира.