Руководитель ряда общественных организаций разоблачен на взяточничестве, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что гражданин Б. за непрепятствование деятельности частного общества требовал от его директора неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долл.
6 марта после получения указанной суммы взятки вымогателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляется ГУНП в Николаевской области.
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