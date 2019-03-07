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Руководитель ряда общественных организаций разоблачен на взяточничестве, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что гражданин Б. за непрепятствование деятельности частного общества требовал от его директора неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долл.

6 марта после получения указанной суммы взятки вымогателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

 

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется ГУНП в Николаевской области.
ForUm

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