Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний назначил двух архиепископов на должности заместителей главы Управления внешних церковных связей, сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.
На должности заместителей назначены архиепископ Ривненский и Острожский Иларион и архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.
В митрополии напоминили, что, учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей, Священный синод своим решением от 5 февраля 2019 года оставил руководство Управлением внешних церковных связей за предстоятелем.
Как сообщал ForUm, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.
Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.
6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. 3 февраля он был официально возведен на престол.
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