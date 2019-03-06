На территории Украины обнаружили Опасную партию презервативов, сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками на своей в Facebook.



«ООО «Реккитт Бенкизер Украина» - представитель производителя Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобритания, которые изготавливают презервативы Durex, с целью контроля своей продукции приобрели изделие своего бренда в интернете под номерами партий, которые ранее были не допущены в оборот и считались уничтоженными. Полное название - «Презервативы латексные с силиконовой смазкой Durex® RealFeel (натуральные ощущения), 3 шт. и 12 шт.» партии №: 1000433147, 1000494067, 1000474803. Указанные партии не соответствуют требованиям технических регламентов относительно медицинских изделий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за данной проблемы эти партии не получили разрешение на продажу, однако появились незаконно на рынке Украины.

«Для защиты потребителей от опасной продукции ООО «РЕККИТТ БЕНКИЗЕР УКРАИНА» обратилось к правоохранительным органам Украины. В свою очередь, Гослекслужба принимает все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством», - сообщили ведомстве.