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Кабинет Министров упростил процедуру получения долгосрочных виз для иностранных граждан для трудоустройства на территории Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Отмечается, что теперь для оформления виз граждане иностранных государств смогут подавать свои документы в Департамент консульской службы МИД, не выезжая за пределы Украины.

Ожидается, что это решение увеличит привлекательность Украины для высококвалифицированных работников (в том числе и для независимых членов наблюдательных советов государственных компаний).

Напомним, по инициативе Минэкономразвития правительство отменило 149 устаревших нормативно-правовых актов
ForUm

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