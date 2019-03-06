Кабинет Министров упростил процедуру получения долгосрочных виз для иностранных граждан для трудоустройства на территории Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.



Отмечается, что теперь для оформления виз граждане иностранных государств смогут подавать свои документы в Департамент консульской службы МИД, не выезжая за пределы Украины.

Ожидается, что это решение увеличит привлекательность Украины для высококвалифицированных работников (в том числе и для независимых членов наблюдательных советов государственных компаний).

Напомним, по инициативе Минэкономразвития правительство отменило 149 устаревших нормативно-правовых актов