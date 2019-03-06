По инициативе Минэкономразвития правительство отменило 149 устаревших нормативно-правовых актов, принятых в период 1993-1997 годов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Так, на восьмом дерегуляционном заседании отменена норма об обязательном ведении книги жалоб и предложений.

«Книга отзывов и предложений на производствах, в торговле и общепите введена еще в советское время в целях защиты прав потребителей путем фиксации в ней фактов их нарушения, рекомендаций и отзывов. Сейчас эта форма защиты прав потребителей неэффективна и никоим образом не решает их проблем. На практике существует ряд современных и более эффективных инструментов для потребителей защитить свои права: возможность оставлять отзывы на сайтах самих заведений или на других специализированных сайтах, прямые обращения к Госпродпотребслужбе, Государственной фискальной службе, суд», - говорится в сообщении.

Отмена книг позволит уменьшить финансовые затраты всех предприятий на 125 млн гривен в год, считают в Кабмине.