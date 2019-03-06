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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает оказание гуманитарной помощи Донбассу, делает это исходя из реальных потребностей.

«Нет ничего другого. Это не значит, что эта практика  прервана. Там просто происходит оценка потребностей», - приводит слова Пескова Интерфакс.

Так он ответил на вопрос одного из корреспондентов, почему в этом году не было поставок российской гумпомощи на Донбасс.

Песков подчеркнул, что в зависимости от того, какая помощь требуется, принимаются соответствующие решения о ее поставке.

«Здесь нет никаких системных или иных изменений в подходах», - заявил пресс-секретарь Путина.

84-й по счету гуманитарный конвой МЧС России на Донбасс был отправлен 20 декабря 2018 года.
ForUm

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