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На Житомирщине 5 марта в Крестовоздвиженский храм УПЦ села Сингуры зашла группа людей во главе с женщиной, которая назвала себя "настоятелем церковной общины УПЦ КП". 

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, активисты заявили, что считают себя правопреемниками действующей общины УПЦ и претендуют на ее имущество.

На канале «Православные новости» в Ютуб размещено видео, где на вопрос юриста Житомирской епархии УПЦ, кто является настоятелем общины, из группы активистов заявила себя женщина.

- Вы настоятель парафии, вы батюшка?
- Да, и матушка, и батюшка, - ответила активистка.

От имени настоятеля общины УПЦ КП женщина вступила в переговоры с представителями действующей общины УПЦ. Активисты новой Церкви Украины ПЦУ (по документам – община УПЦ Киевского Патриархата) предоставили документ, в котором заявляли себя правопреемниками общины УПЦ. 

В видеосюжете юрист поясняет: «Чтобы быть правопреемником общины, необходимо чтобы предыдущая религиозная община прекратила свое существование».

Активисты требовали передать ключи от храма на основе решения, «которое подписало сто человек». При этом верующие УПЦ заявили, что их община никуда не переходила, и предложили «приходить в храм и молиться вместе».

Представители правоохранительных органов, присутствующие в храме, попросили стороны «найти общие точки и решить вопрос в судебном порядке».
ForUm

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