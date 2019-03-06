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Клир и члены церковно-приходского совета храма-памятника в честь преподобного Серафима Саровского (Нью-Йорк, США) обратили внимание СМИ и международных правозащитников на положение Украинской Православной Церкви.

Фото: stseraphimschurch.org

Текст заявления был опубликован на сайте Серафимовского прихода 4 марта.

«Наши родные, друзья, социальные сети, церковные и светские СМИ сообщают нам о новых гонениях, о многочисленных правонарушениях со стороны государственных чиновников, полиции и националистов, требующих от духовенства и верующих Украинской Православной Церкви перейти в так называемую "Православную Церковь Украины", в это объединение непризнанных в православном мире раскольников, не имеющих законного священства, – говорится в заявлении. – В связи с этим, захватываются храмы канонической Церкви, производятся обыски в церковных учреждениях и в частных домах духовных лиц и мирян, подвергающихся допросам, давлению, клевете и даже физическому насилию. Кроме того, Верховная Рада ввела новые законы (№5309 и №4128), направленные на ликвидацию Украинской Православной Церкви».

В документе подчеркивается, что подобное вмешательство в церковную жизнь является грубым нарушением Конституции Украины и основных принципов свободы совести, что приводит к разжиганию межрелигиозной розни «и еще дальше отбрасывает общество от тихой и мирной жизни».

«Поэтому, мы очень надеемся, что международные правозащитные организации изучат состояние религиозных дел на земле Украинской и сумеют повлиять на ситуацию так, чтобы преследование духовенства и верующих Украинской Православной Церкви прекратилось», – резюмируется в заявлении Серафимовского прихода.

Серафимовский храм в Си-Клиффе с 14 июня 2012 года носит статус храма-памятника восстановлению полноты братского общения и единства внутри Русской Православной Церкви. 
ForUm

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