Реконструкция Шулявского путепровода обойдется городу в 1 млрд гривен. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр столицы отметил, что работы на Шулявском путепроводе начали в прошлом году. Сегодня там начинается активная фаза работ. Полная реконструкция Шулявского путепровода будет стоить городу около 1 миллиарда гривен. В целом, по оценкам специалистов, работы по возведению нового моста продлятся 17 месяцев.

Также Кличко напомнил, что сразу после аварии на Шулявском путепроводе он дал поручение проверить все мосты в столице.

«Эта проверка показала, что в столице 75 мостов и путепроводов находятся в предаварийном состоянии. Три из них - в очень «уставшем». Это и мост Патона, который не ремонтировали с тех пор, как сдали в эксплуатацию. Сейчас мы разрабатываем техническую документацию, чтобы начать там ремонтные работы. Это и мост Метро и Дарницкий мост. Чтобы их обновить, нужны большие ресурсы», - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что реконструкция Шулявского путепровода в Киеве обойдется в 400 млн гривен.

С 16 марта Шулявский путепровод перекроют в связи с реконструкцией, движение транспорта будет организовано прилегающими улицами.