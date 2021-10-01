По меньшей мере девять человек погибли в результате пожара, который произошел в больнице румынского города Констанца, в пятницу, 1 октября, сообщает Укринформ со ссылкой на Romania Journal.

Пламя вспыхнуло в реанимационном отделении инфекционной больницы. Всего были эвакуированы 113 человек, из которых 50 перевезли в другие больницы города.

По данным Digi24, погибли 9 человек. Семеро погибших были пациентами с COVID-инфекцией в реанимационном отделении больницы. На момент пожара в реанимации находились 10 пациентов.

Отмечается, что пожарные из соседних районов Яломиты и Калараси были направлены на место происшествия, чтобы помочь, в частности, в эвакуации пациентов.

По словам местной власти, сама больница в Констанце размещена в очень старом здании, которое было построено 60-70 лет тому назад.