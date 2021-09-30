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Правительство Румынии решило изменить некоторые правила, касающиеся коронавирусных ограничений, на фоне роста показателей заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

За последние недели количество случаев COVID-19 в стране быстро увеличилось, и во вторник ежедневные случаи заболевания достигли 11 000. Это самое большое количество ежедневных случаев с начала пандемии.

Хотя в среду показатели были несколько ниже, они остались близки к историческому максимуму. Органы здравоохранения уже прогнозируют, что в октябре в Румынии может регистрироваться более 20 000 случаев COVID-19 в день.

При уровне заболеваемости более 6 на 1000 человек школы следует закрывать в соответствии с правилами, установленными только месяц назад. Но теперь правительство рассматривает возможность отказа от закрытия школ независимо от количества инфекций.

Школы по-прежнему могут быть закрыты в случае положительного результата теста у определенного количества учеников и преподавателей.

По требованию туристической индустрии рестораны также больше не будут полностью закрываться, но им будет разрешено принимать только вакцинированных клиентов.

В Румынии второй самый низкий уровень вакцинации в Европейском Союзе, меньше только в Болгарии. В стране полностью вакцинированы только чуть больше трети взрослого населения.

 

 
ForUm

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