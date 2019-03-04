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Воспитанник Киевской духовной школы Николай Ткачук одержал победу на чемпионате мира по гиревому спорту среди спортивных клубов WAKSC.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, спортсмен на своей странице в Фейсбуке написал, что 3 марта также прошел второй день соревнований фестиваля Арнольд Классик в городе Колумбус, штат Огайо (США).

«Сегодня прошел второй день соревнований фестиваля Арнольд Классик и чемпионата мира по гиревому спорту среди спортивных клубов WAKSC. С Божией помощью одержал еще одну победу в упражнении толчок длинным циклом среди профессионалов в весовой категории до 105 кг, вес гирь 32кг, было очень трудно, но дотерпел до конца. Слава Богу за все!», - написал Николай Ткачук.

Также спортсмен встретился с известным бодибилдером и киноактером Арнольдом Шварценеггером.

«Традиционная встреча с Арнольдом. В этом году снова представилась возможность увидеть легенду. Железный Арни в хорошей форме. Передал приветствие украинцам», - сообщил украинский спортсмен.

Николай Ткачук - член национальной сборной Украины по гиревому спорту, многократный чемпион мира и Украины. Учится на заочном отделении КДАиС.

В 2017 году гиревик также стал абсолютным чемпионом на международном турнире «Arnold Classic-2017».
ForUm

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