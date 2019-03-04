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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что «жесткая и грязная избирательная кампания в Украине вызывает серьезные опасения в легитимности предстоящих выборов, но Россия с уважением отнесется к выбору граждан этой страны».

«В Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем в Украине можно разговаривать. Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано», - приводит его слова Интерфакс.

Важно, отметил российский премьер, «будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций».

«Недавние события заставляют подозревать худшее. Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны», - заявил Медведев.

Он обратил внимание на то, что буквально на старте предвыборного марафона Киев под надуманными предлогами закрыл избирательные участки в своих дипломатических и консульских учреждениях на территории России.

«Около 3 миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать. Это явное ущемление избирательных прав украинских граждан», - напомнил премьер.

Кроме того, по словам Медведева, Киев нарушает порядок наблюдения за ходом голосования. «Гражданам России было запрещено участвовать в наблюдении за выборами - даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ. Это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Такое крайне редко встречается на практике. Очевидно, правящему режиму есть что скрывать», - заявил он.
ForUm

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