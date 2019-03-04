В Киверцовском районе во время преследования правонарушителя в ДТП пострадал полицейский, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

ДТП произошло 2 марта на автодороге в селе Тростянец.

Полицейские выяснили, что экипаж сектора реагирования патрульной полиции при осуществлении патрулирования на автодороге в селе Тростянец обнаружил автомобиль BMW X5, который, нарушая правила обгона, создавал аварийную ситуацию и подвергал опасности других участников дорожного движения. Правонарушитель не выполнил законное требование полицейских об остановке и продолжил движение. Во время преследования полицейскими, правонарушитель, не включив указатель поворота и не убедившись в безопасности маневра, совершил поворот налево, чем допустил дорожно-транспортное происшествие.

В ДТП пострадал 43-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции. Его госпитализировали в районную больницу. За рулем автомобиля BMW X5 находился 42-летний житель Луцкого района. Водитель и полицейские прошли освидетельствование на содержание алкоголя в крови, которое показало, что они не находились в состоянии опьянения.

По факту ДТП следователи полиции Волыни начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем средней тяжести телесное повреждение. В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников ДТП. Санкция статьи предусматривает, в частности, наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.