Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента перевозят в другой участок полиции оккупированного Крыма для опроса по новому заявлению - он якобы «нецензурно ругался» на автовокзале.

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

«Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной Церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму», - написала Зеленко.

Она также подчеркнула на совершении «настоящих притеснений на религиозные свободы и права верующих» на оккупированных Россией территориях.

«Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ», - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

1/2 Ми стурбовані повідомленнями про затримання в окупованому Росією Криму архієпископа Православної Церкви України Климента. Російські окупанти продовжують планомірний наступ на українське православ’я у Криму. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 3 марта 2019 г.

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент должен был в воскресенье, 3 марта, выехать на встречу с политзаключенным Павлом Грибом в городе Ростове-на-Дону. Российские правоохранители задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя и отвезли в райотдел полиции.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова назвала причину задержания Климента.