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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что причиной задержания в аннексированном Россией Крыму архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента есть планы посетить в российском СИЗО удерживаемого там украинца Павла Гриба. Об этом сообщает Людмила Денисова на Facebook.

По ее словам, причиной для задержания Климента является его запланированная поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение.

«РФ боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла. Им есть что скрывать», - написала Денисова.

По словам Климента, сейчас он находится в одном из райотделов полиции Симферополя, добавила она.

«Примерно час назад его вывели из автобуса, объяснив, что в его сумках есть вещи, якобы украденные им из церкви. Климент заверил меня, что в полицию лишь через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу», - говорит Денисова.
ForUm

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