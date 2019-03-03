В Кривом Роге (Днепропетровская область) сегодня, 3 марта, около двух часов дня произошел крупный пожар торговых павильонов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Днепропетровской области.

Сообщается, что спасатели получили информацию о пожаре в 14:24.

«По указанному адресу направлены дежурные отделения 10 и 11 государственных пожарно-спасательных частей 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области», - сообщили в ГСЧС.

Спасатели установили, что пожар произошел на открытой территории, однако огонь быстро начал перекидываться на торговые павильоны, которые имеют общую крышу, поэтому ГСЧС привлекла для тушения пожара дополнительные силы. Сейчас спасатели устанавливают площадь пожара и продолжают локализировать пламя. На месте происшествия работают 4 единицы спецтехники.

«Информации о погибших и пострадавших лиц нет», - добавили в ГСЧС.