Дожди ожидаются на Севере и в большинстве центральный областей, а на востоке страны - мокрый снег.

В начале недели, 4 марта, местами ожидается дождь и мокрый снег, а также сильный ветер, температура воздуха в день местами до +14 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

«Март набирает силу. Морозы и снег постепенно растворятся», - написала Диденко.

Синоптик отметила, что в понедельник в течение дня ожидаются дожди на севере и в большинстве центральных областей, на Ровенщине и Волыни. Также ожидается мокрый снег на Востоке. На юге без существенных осадков, однако на Запорожье вечером пойдет дождь.

В течение дня температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, на Западе от +9 до +14, а на Востоке и в Сумской области прогнозируется от 0 до +4 градусов.

В Киеве в понедельник, 4 марта, день ожидается пасмурным, с дождем и сильным западным ветром, дневная температура воздуха составит от +5 до +8 градусов.