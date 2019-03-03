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Во Львове с аншлагом состоялся допремьерный показ украинской музыкальной комедии «Гуцулка Ксеня» и творческая встреча с командой проекта.

Об этом сообщает Украинформ со ссылкой на Львовский портал.

«Фильм львовянам презентовали режиссер Алена Демьяненко, а также актеры: Варвара Лущик, Екатерина Молчанова и Олег Стефан», - говорится в сообщении.

Мюзикл «Гуцулка Ксеня» снят по мотивам одноименной оперетты Ярослава Барнича, написанной в 1938 году. Режиссер фильма Елена Демьяненко является также автором сценария. За музыкальное оформление киноленты отвечали группа «Даха Браха» и композитор Тимур Полянский.

События фильма разворачиваются в Карпатах в 1939 году, на пороге Второй мировой войны. В Ворохту приезжает сын эмигрантов Яро (его играет Максим Лозинский), чтобы жениться на украинской девушке - такое условие ему поставил отец-миллионер для наследования денег. Яро знакомится с многими девушками, и по-настоящему пленить его сердце смогла лишь гуцулка на имя Ксеня (эту роль исполняет Варвара Лущик).

В картине много комичных перепетий и великолепные карпатские пейзажи. В широкий прокат мюзикл «Гуцулка Ксеня» выходит 7 марта.
ForUm

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