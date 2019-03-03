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Столица Эстонии планирует зарабатывать на налогах на автомобильные пробки более 70 млн евро в год.

Направленный в Европейскую комиссию «Государственный план в сфере энергетики и климата до 2030 года» предусматривает 54 меры достижения перечисленных в документе целей. Предложение под номером 17 предусматривает введение в Таллине налога на въезд в центр города для автомобилей к 2021 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Postimees.

По подсчетам, проведенным министерствами окружающей среды и экономики в сентябре прошлого года, поддержание системы в рабочем состоянии и администрирование обойдется в 13 млн евро в год, а предполагаемый доход от поступления налога составляет 73 млн евро в год.

Благодаря налогу надеются снизить плотность движения в часы пик и таким образом сократить связанные с пробками расходы. Кроме того, это должно повлиять на выбор и поведение участников движения, благодаря чему воздух в городе станет чище.

В то же время эти планы могут стать реальностью «только тогда, когда будут разработаны более эффективные по времени и финансам альтернативы личному транспорту - например, трамваи между районами Таллинна и ближайшими волостями или обеспечивающие безопасное движение велосипедные дорожки между центром города и пригородом», пояснил руководитель отдела энергетики министерства экономики Тимо Татар (Timo Tatar).

Несмотря на то, что компетентные лица в Эстонии утверждают, что введение в столице налога на автомобильные пробки пока не находится даже на этапе планирования, этот налог уже включен в рабочую версию государственного документа, представленного Европейской комиссии.
ForUm

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