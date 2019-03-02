Пакистан возобновил обстрелы Индии - с обеих сторон конфликта погибло несколько мирных жителей, есть тяжелораненые, также разрушены жилые дома.

Утром в субботу, 2 марта, возобновилась перестрелка на границе Индии и Пакистана вблизи линии контроля в Кашмире. Нью-Дели заявляет о гибели по меньшей мере трех мирных жителей, Исламабад - об одном погибшем, сообщает Associated Press.

Индийские правоохранители рассказали, что трое человек погибло после выпущенного снаряда со стороны Пакистана, который попал в жилой дом рядом с так называемой линией контроля, что разделяет гималайскую территорию Кашмира между двумя сторонами.

В то же время в Пакистане правительственный чиновник Умар Азам заявил, что индийские солдаты с использованием тяжелого вооружения «беспорядочно преследуют сельских жителей на границе» около линии контроля, что привело к гибели подростка, а также ранению трех человек. Также он рассказал, что в результате индийского обстрела было разрушено несколько домов.

Отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад».

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отвергает все обвинения. Инцидент осложнили и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

Вчера, Пакистан вернул Индии военного пилота из этой страны, который был сбит несколько дней назад во время обострения конфликта между региональными соперниками. Как сообщают мировые информагентства, летчик был передан на границе между двумя странами.