также в разделеМир
Солсбери официально объявлен очищенным от «Новичка» 3
Эстония побила рекорд на выборах через интернет 15
Лукашенко: 98% белорусов против объединения с Россией 25
Турция попросила США экстрадировать Гюлена 15
Лукашенко поддержал введение общей валюты с РФ 101
В ФРГ вынесли приговор племяннику Киселева за войну на Донбассе 55
США заявили о продуктивных переговорах с Талибаном 23
На границе Индии и Пакистана произошла перестрелка 58
Британский парламент одобрил план Мэй по Brexit 78
Канадская оппозиция потребовала немедленной отставки Трюдо 68
Причиной крушения поезда в Египте стала драка машинистов 101
Трамп и Ким Чен Ын не договорились о денуклеаризации КНДР 69
Экс-адвокат обвинил Трампа в расизме 28
У Путина отреагировали на отключение от интернета «фабрики троллей» 59
Индия заявила об уничтожении пакистанского истребителя и потере одного своего 35
Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое 250
В Египте в результате пожара в поезде погибли 24 человека 58
В Конгрессе США опубликовали законопроект о новых санкциях против РФ 80

Пакистан вернул Индии военного пилота из этой страны, который был сбит несколько дней назад во время обострения конфликта между региональными соперниками. Как сообщают мировые информагентства, летчик был передан на границе между двумя странами, передает Радио Свобода.

Премьер Пакистана Имран Хан назвал это «жестом мира».

Исламабад закрыл свое авиапространство 27 февраля после того как заявил, что пакистанские военные сбили два индийских самолета и захватили пилота.

28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон является посредником в разрешении кризиса, и ожидает «приличных новостей».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги