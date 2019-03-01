Пакистан вернул Индии военного пилота из этой страны, который был сбит несколько дней назад во время обострения конфликта между региональными соперниками. Как сообщают мировые информагентства, летчик был передан на границе между двумя странами, передает Радио Свобода.

Премьер Пакистана Имран Хан назвал это «жестом мира».

Исламабад закрыл свое авиапространство 27 февраля после того как заявил, что пакистанские военные сбили два индийских самолета и захватили пилота.

28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон является посредником в разрешении кризиса, и ожидает «приличных новостей».