США предлагают вознаграждение в размере 1 млн долларов за информацию об одном из сыновей бывшего лидера экстремистской группировки «Аль-Каида» Усамы бин Ладена.

Хамза бин Ладен, по данным Вашингтона, может возглавлять эту исламистскую группировку. Предположительно он скрывается близ афганско-пакистанской границы, сообщает Русская служба ВВС.

В последние годы было распространено несколько его видео- и аудиообращений к сторонникам с призывами к нападениям на США и их западных союзников.

Усама бин Ладен был убит в убежище в пакистанском городе Абботтабад в 2011 году в ходе операции американских военных.

Бывший лидер «Аль-Каиды», как считается, дал добро на осуществление нападений на США 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали почти 3000 человек.

Предположительно сыну бин Ладена Хамзе сейчас около 30 лет. Два года назад США официально объявили его глобальным террористом.

По данным Госдепартамента США, Хамза бин Ладен женат на дочери Мухаммеда Атты, одного из лидеров 19 смертников, осуществивших террористический акт 11 сентября 2001 года. Мухаммед Атта пилотировал один из четырех захваченных самолетов и врезался в одну из башен Всемирного торгового центра.

Как свидетельствуют письма Усамы бин Ладена, обнаруженные в его убежище американскими военными, Хамза был любимым сыном бывшего лидера «Аль-Каиды», которого отец воспитывал как будущего лидера группировки себе на смену.

Предположительно, Хамза бин Ладен провел несколько лет в Иране вместе со своей матерью. Там же он женился на дочери Мухаммеда Атты. Свадьба, как предполагается, состоялась, когда ему было 17 лет.

По другим данным, Хамза жил в Пакистане, Афганистане или Сирии.

«Мы полагаем, что сейчас он, возможно, находится в районе афганско-пакистанской границы... и уедет в Иран. Но он также может быть где угодно в Южной и Центральной Азии», - говорит эксперт по безопасности, помощник секретаря службы дипломатической безопасности Госдепартамента США Майкл Эванофф.

Аль-Каида появилась в Афганистане в конце 1980-х гг. Тогда добровольцы из арабских стран присоединялись к афганским моджахедам, которые боролись против присутствия советских военных в стране.

Усама бин Ладен покинул Афганистан в 1989 году и вернулся в 1996-м, чтобы руководить тренировочными лагерями, где обучение проходили тысячи мусульман из разных стран.

После нападений 2001 года США начали военную операцию в Афганистане против движения «Талибан» и режима талибов, который обеспечил Усаме бин Ладену и «Аль-Каиде» возможность для того, чтобы организовать в стране базу.

В последние годы активность «Аль-Каиды» затмила другая экстремистская группировка – «Исламское государство».

«Активность «Аль-Каиды» в этот период значительно снизилась, но это была стратегическая пауза, а не капитуляция. «Аль-Каида» сегодня не находится в состоянии стагнации. Она перестраивается и продолжает представлять угрозу для США и союзников... Не стоит ошибаться, у «Аль-Каиды» по-прежнему есть возможности и намерение нанести удар по нам», - говорит координатор Госдепа по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.