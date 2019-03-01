Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявляет, что представителей ЛГБТ-сообщества допустят к причастию, если они «покаются в грехах и исправят свои ошибки». Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

«У нас есть четкая позиция - не только Украинской православной церкви, а и Всеукраинского совета церквей - по этому вопросу. Церковь четко различает, где есть грех. Мы не можем грех назвать добром. Есть человек, к которому мы относимся с любовью. Но есть грех, который мы должны пресекать и говорить о нем открыто», – заявил он.

Митрополит отметил, что есть образ жизни, который несовместим с христианскими взглядами. «Поэтому есть позиция Православной церкви, есть обращение Всеукраинского совета Церквей, и в этом вопросе мы непоколебимы», - подчеркнул Епифаний.

«Потому что мы базируемся на основах Священного Писания, где четко говорится о том, что это является грехом. И мы не можем как Церковь назвать это добром. Поэтому люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки. И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах», - подытожил он.