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В Администрации Президента Украины назвали досадной случайностью инцидент, произошедший во время рабочей поездки Петра Порошенко в Запорожье 27 февраля, когда во время встречи с горожанами он движением руки снял с девушки шапку.

«Это была досадная случайность. Все произошло из-за неосторожного движение среди большого количества людей», - объяснили в комментарии Радио Свобода.

Накануне в сетях распространили видео, на котором Порошенко якобы умышленно срывает с головы девушки шапку. В интернете распространяли домыслы о том, что это могло стать реакцией президента на вопрос, ему поставила девушка.
ForUm

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