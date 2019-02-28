Специальный посланник США по вопросам мира Залмай Халилзад назвал продуктивной встречу между представителями Талибана и США в рамках усилий по урегулированию конфликта в Афганистане.

Этому вопросу он посвятил серию сообщений в своем Twitter, сообщает Укринформ.

«Подытоживая три солидных дня переговоров с талибами в Дохе. Встречи были продуктивными. Мы продолжаем делать медленные, уверенные шаги к пониманию и, в конечном итоге, к миру», - сообщил Халилзад.

Он также отметил, что после заседания, обе стороны решили взять двухдневную передышку, чтобы провести консультации по всем ключевым вопросам и подготовиться к следующей сессии, которая состоится в субботу.

Переговоры были возобновлены на этой неделе после значительного прогресса в ходе предыдущего раунда обсуждений, который состоялся в Дохе в январе. В рамках достигнутой договоренности были очерчены условия вывода войск США из Афганистана в ответ на прекращение огня и проведение переговоров Талибана с правительством страны.

Как известно, США пытаются достичь договоренности, которая привела бы к окончанию 17-летней войны между талибами и правительством Афганистана. Переговоры идут трудно, талибы отказываются от прямых контактов с представителями правительства и США как посредника.