Верующие Украинской Православной Церкви молятся под стенами областной государственной администрации в Луцке, отстаивая свое право на веру.

Фото: УПЦ

28 февраля в 11 утра напротив здания Волынской ОГА началось общеобластное молитвенное стояние в защиту прав верующих Украинской Православной Церкви. Прямая трансляция с Киевской площади Луцка ведется на странице Волынской епархии УПЦ в Фейсбук, сообщает официальный сайт УПЦ.

Молитвенное стояние при участии духовенства и верующих Волынского и Владимир-Волынской епархий возглавляют митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир и епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

Как сообщалось, в последнее время на территории Волынской области были незаконно отобраны храмы в населенных пунктах: Берестечко, Берестяное, Бобичи, Голышев, Диковины, Красноволя, Крымно, Кутров, Кульчин, Кропивщина, Лучицы, Ничеговка, Положево, Радомышль, Садов, Тельчи, Тополище, и эта тенденция неуклонно растет.