также в разделеРелигия
Ровенские священники сдали кровь для военных 7
Сербская Православная Церковь не признала ПЦУ 11
В Луцке возле Волынской ОГА проходит молитвенное стояние верующих УПЦ 20
Запорожский митрополит УПЦ призвал верующих вакцинироваться от кори 7
Церковь утвердила текст молитвы перед принятием лекарства 16
Епископ УПЦ: Православные Украины стали заложниками политической игры первых лиц государства 10
В Совете Европы епископ УПЦ рассказал о нарушениях прав верующих в Украине 11
Архиепископ Православной Церкви Чешских земель и Словакии запретил в епархии сослужить с духовенством ПЦУ 61
Румыноговорящие общины УПЦ на Буковине подтвердили верность Митрополиту Онуфрию 20
Винницкая ОГА пригрозила УПЦ отключить электричество и отопление в случае отказа сменить название 74
Запорожский митрополит УПЦ напомнил бывшему Винницкому архиерею смысл притчи о блудном сыне 17
СМИ: официального реестра перехода общин в ПЦУ не существует 24
В Одессе активист призвал сторонников ПЦУ к захвату собора УПЦ 16
Представители духовенства Волынской епархии УПЦ и Нацполиции обсудили межконфессиональную ситуацию 11
На Сумщине собирали подписи за переход в ПЦУ у жителей села, собравшихся на концерт 32
Министерство образования включило в школьную программу историю создания ПЦУ 24
Пражский архиепископ издал указ о запрете сослужения со священниками новой украинской Церкви 33
Синод РПЦ призвал власти Украины прекратить гонения верующих УПЦ 65

Криворожский горсовет не поддержал проект решения о разрешении на разработку документов под строительство храма УПЦ в честь равноапостольного князя Владимира. Заседание очередной сессии Криворожского горсовета состоялось 27 февраля.

Фото: partner-ua.business.site

«За» принятие решения проголосовали депутаты «Оппозиционного блока» и ВО «Батькивщина», но этих голосов оказалось недостаточно, сообщает «Радио Свобода».

Храм в честь равноапостольного князя Владимира собирались построить в Саксаганском районе Кривого Рога – с соответствующим ходатайством в горсовет обратилась Криворожская епархия УПЦ.

«Это стандартная ситуация в Кривом Роге, когда так называемой УПЦ (МП) раздают очень выгодные куски земли, – заявил Юлий Морозов, председатель фракции партии «Сила людей» в горсовете, которая не поддержала проект решения. – Сначала горсоветом утверждается детальный план территории для строительства зданий и сооружений – на этот раз это 0,65 гектара, а затем довольно быстро идет процесс... Еще более неприятно, что на нее претендовала церковь Московского Патриархата, которая в Кривом Роге четко заявила, что не поддерживает создание Православной Церкви Украины».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги