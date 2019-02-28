Криворожский горсовет не поддержал проект решения о разрешении на разработку документов под строительство храма УПЦ в честь равноапостольного князя Владимира. Заседание очередной сессии Криворожского горсовета состоялось 27 февраля.
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«За» принятие решения проголосовали депутаты «Оппозиционного блока» и ВО «Батькивщина», но этих голосов оказалось недостаточно, сообщает «Радио Свобода».
Храм в честь равноапостольного князя Владимира собирались построить в Саксаганском районе Кривого Рога – с соответствующим ходатайством в горсовет обратилась Криворожская епархия УПЦ.
«Это стандартная ситуация в Кривом Роге, когда так называемой УПЦ (МП) раздают очень выгодные куски земли, – заявил Юлий Морозов, председатель фракции партии «Сила людей» в горсовете, которая не поддержала проект решения. – Сначала горсоветом утверждается детальный план территории для строительства зданий и сооружений – на этот раз это 0,65 гектара, а затем довольно быстро идет процесс... Еще более неприятно, что на нее претендовала церковь Московского Патриархата, которая в Кривом Роге четко заявила, что не поддерживает создание Православной Церкви Украины».
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