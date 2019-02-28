Утром с территории Пакистана обстреляли несколько населенных пунктов в индийском штате Джамму и Кашмир, Индия открыла огонь в ответ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANI.

«Пакистан нарушил режим прекращения огня в 6 утра сегодня в секторе Кришна-Гати вдоль линии контроля в районе Пунч. Индийская армия эффективно ответила. Стрельба прекратилась около 7 утра», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля между Индией и Пакистаном произошел конфликт в воздушном пространстве над спорной территорией в Кашмире. Известно о двух сбитых боевых самолетах, но противники подают разную информацию об инциденте.

В частности, в Нью-Дели заявляют, что стороны потеряли по одному самолету, в Исламабаде уверяют, что оба сбитых самолета принадлежат Индии.

Как отмечает Индия, пакистанские самолеты нарушили ее воздушное пространство. В Пакистане утверждают, что линию границы пересекла индийская авиация.

США, Канада и Германия призвали Индию и Пакистан к сдержанности и диалогу.