Утром с территории Пакистана обстреляли несколько населенных пунктов в индийском штате Джамму и Кашмир, Индия открыла огонь в ответ.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANI.
«Пакистан нарушил режим прекращения огня в 6 утра сегодня в секторе Кришна-Гати вдоль линии контроля в районе Пунч. Индийская армия эффективно ответила. Стрельба прекратилась около 7 утра», - говорится в сообщении.
Напомним, 27 февраля между Индией и Пакистаном произошел конфликт в воздушном пространстве над спорной территорией в Кашмире. Известно о двух сбитых боевых самолетах, но противники подают разную информацию об инциденте.
В частности, в Нью-Дели заявляют, что стороны потеряли по одному самолету, в Исламабаде уверяют, что оба сбитых самолета принадлежат Индии.
Как отмечает Индия, пакистанские самолеты нарушили ее воздушное пространство. В Пакистане утверждают, что линию границы пересекла индийская авиация.
США, Канада и Германия призвали Индию и Пакистан к сдержанности и диалогу.
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