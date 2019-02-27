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В Конгрессе США опубликован обновленный законопроект «В защиту безопасности США от акта агрессии Кремля», который предусматривает введение дополнительных санкций против России, сообщает УНИАН.

Авторами документа, который был внесен 13 февраля, выступают республиканцы Линдси Грэм, Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джим Шахин, говорится на сайте Конгресса.

Об этом законопроекте стало известно еще в середине февраля. Согласно тексту проекта, не позднее 90 дней после вступления закона в силу президент США должен ввести запрет на операции с новым суверенным долгом РФ со сроком более 14 дней.  Речь идет, в частности, об облигациях, выпущенных Минфином, Банком России, Фондом национального благосостояния, а также валютных свопах. В обновленный законопроект добавлены положения о санкциях против российских госбанков, поддерживающих вмешательство РФ в демократические процедуры или выборы в других государствах. Также через полгода после вступления закона в силу должны быть введены санкции против политиков, олигархов или их семей, способствующих, прямо или косвенно, противозаконным или коррупционным действиям в интересах президента РФ Владимира Путина.

Помимо этого, документ предусматривает санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа вне территории России, под которые подпадают отдельные инвестиции от $1 млн или от $5 млн в течение 12-месячного периода. При этом, упоминания проекта «Северный поток 2» в этом законопроекте нет.

Также документ предусматривает санкции за агрессию России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора РФ и против сотрудников ФСБ, которые причастны к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. 

Сенаторы также предлагают исключить возможность выхода США из НАТО без одобрения Сената. Помимо этого законопроект предусматривает, что через полгода после вступления его в силу американская разведка США должна предоставить в Конгресс доклад «о личном состоянии и активах Владимира Путина».

Также документ содержит в себе пункт о необходимости подготовить отчет об убийстве Бориса Немцова.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против Российской Федерации. 
ForUm

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