также в разделеЭкономика
Насалик: Белорусский уголь точно не с «ЛДНР» 79
Гройсман назвал условия снижения цены на газ 102
Медведчук: Для сохранения ГТС Украины нужен трехсторонний газовый консорциум 63
Украина увеличила импорт агропродукции на 17% 37
Украина сократила запасы газа на 42% 40
Украинцы растаможили более 218 тысяч «евроблях» 54
Перед выборами пенсионерам дополнительно выплатят по 2,4 тысячи гривен 460
Растаможка «евроблях» принесла бюджету 13,6 миллиарда 51
С 1 марта пересчитают пенсии для 10 миллионов пенсионеров 251
Эксперт: Европе невыгодно развитие технологичного производства в Украине 165
В 2018 году украинцы провели карточных операций почти на 3 триллиона 36
Гройсман: За три года минимальная зарплата выросла втрое 122
Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с бедностью 36
«Нафтогаз» в марте снизит цену на газ для промышленности на 15% 68
Украина в 2018 году открыла 85 новых рынков сбыта продукции 36
Сегодня – последний день льготной растаможки «евроблях» 37
НБУ вводит в обращение банкноты 500 гривен с подписью Смолия 78
ОПЗ могут передать «Нафтогазу» или Аграрному фонду 112

Дефицит госбюджета по итогам января 2019 года составил 11,93 млрд грн, сообщает LIGA.net со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Дефицит общего фонда составил 18,2 млрд грн при плане в 15,82 млрд грн.

Дефицит бюджета в основном был профинансирован за счет изменения остатков средств бюджетов - 11,75 млрд грн, в том числе 16,6 млрд грн по общему фонду.

Приватизация принесла в январе 122,28 млн грн, финансирование за счет выпуска ценных бумаг - 2,455 млрд грн.

Местные бюджеты закрыли первый месяц текущего года с профицитом 11,53 млрд грн, в том числе по общему фонду - 10,56 млрд грн. Однако, как отмечает агентство, сводный бюджет в январе был сведен с дефицитом 399,3 млн грн; по общему фонду профицит составил 7,6 млрд грн.

Доходы госбюджета в январе составили 54,55 млрд грн, в том числе общий фонд - 44,247 млрд грн при плане 54,57 млрд грн.

Расходы превысили 65,81 млрд грн, по общему фонду было потрачено 61,71 млрд грн.

Доходы местных бюджетов в январе составили 43,83 млрд грн, в том числе по общему фонду - 41,46 млрд грн, тогда как расходы - 32,3 млрд грн и 30,9 млрд грн соответственно, говорится в сообщении.

Напомним, Государственный бюджет Украины за январь-декабрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 59,248 млрд грн, что на 23,7% выше дефицита за аналогичный период 2017 года в размере 47,882 млрд грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги