Дефицит госбюджета по итогам января 2019 года составил 11,93 млрд грн, сообщает LIGA.net со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Дефицит общего фонда составил 18,2 млрд грн при плане в 15,82 млрд грн.

Дефицит бюджета в основном был профинансирован за счет изменения остатков средств бюджетов - 11,75 млрд грн, в том числе 16,6 млрд грн по общему фонду.

Приватизация принесла в январе 122,28 млн грн, финансирование за счет выпуска ценных бумаг - 2,455 млрд грн.

Местные бюджеты закрыли первый месяц текущего года с профицитом 11,53 млрд грн, в том числе по общему фонду - 10,56 млрд грн. Однако, как отмечает агентство, сводный бюджет в январе был сведен с дефицитом 399,3 млн грн; по общему фонду профицит составил 7,6 млрд грн.

Доходы госбюджета в январе составили 54,55 млрд грн, в том числе общий фонд - 44,247 млрд грн при плане 54,57 млрд грн.

Расходы превысили 65,81 млрд грн, по общему фонду было потрачено 61,71 млрд грн.

Доходы местных бюджетов в январе составили 43,83 млрд грн, в том числе по общему фонду - 41,46 млрд грн, тогда как расходы - 32,3 млрд грн и 30,9 млрд грн соответственно, говорится в сообщении.

Напомним, Государственный бюджет Украины за январь-декабрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 59,248 млрд грн, что на 23,7% выше дефицита за аналогичный период 2017 года в размере 47,882 млрд грн.