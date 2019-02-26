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Ранее судимый житель села Березники Свалявского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил у своего односельчанина автобус.

По информации полиции Закарпатья, сообщение от неравнодушных граждан о том, что на дороге при въезде в село стоит подозрительный автобус, поступило ночью 25 февраля.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила автобус марки «ПАЗ» белого цвета, который стоял в снегу на обочине дороги.

Как установили правоохранители, транспортное средство принадлежит жителю Мукачево, а ездит на нем, перевозя пассажиров, житель Березников. В ту ночь автобус похитили на улице из-под дома водителя.

Вскоре полиция установила личность похитителя транспортного средства. Им оказался 27-летний житель села, который в свое время был осужден за совершение тяжких преступлений и отсидел в тюрьме 7 лет.

На этот раз молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез ночью на улице в чужой автобус и совершил угон. Однако, не имея навыков вождения, заехал в снежный насыпь, автобус остановился, и злоумышленник бросил его.

Кроме того, ранее этот мужчина обокрал в своем селе еще один автобус, припаркованный на улице, откуда похитил ценные вещи.

Полиция начала уголовные производства по факту незаконного завладения транспортным средством (ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины) и по ч.2 ст.185 УК (Кража, совершенная повторно). Фигуранта дела задержаны в порядке ст.208 УПК и помещен под стражу. Следствие по делу продолжается.
ForUm

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