В марте 2019 года в объектах розничной торговли частного акционерного общества «Киевхлеб» скидка на хлеб и хлебобулочные изделия для владельцев карточки киевлянина будет предоставляться в зависимости от их льготной категории. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

«Основной акцент, который мы сегодня делаем, это продажа хлеба по карточке киевлянина льготным категориям граждан. Скидка будет разная, в зависимости от категории. Я надеюсь, что в тестовом режиме до конца недели начнут работать по этой системе первые точки продаж «Киевхлеб», и в течение марта все 150 киосков предприятия, которые есть в городе, будут привлечены к программе. Основной момент, который мы должны понять, что именно карточка киевлянина будет давать возможность вычислять конкретную льготу», - отметила Хонда.

Она пояснила, что система скидок определена Меморандумом о сотрудничестве между КГГА и ЧАО «Киевхлеб», который был подписан в декабре 2018 года. Согласно Меморандуму владельцы карточки киевлянина разделены на 5 категорий. Каждая из них имеет свой размер скидки. Владельцы карточки киевлянина, которые не имеют льгот, смогут покупать социальные сорта хлеба со скидкой 20%.

Идентификация льготников будет осуществляться с помощью установленных терминалов АО «Ощадбанк» путем считывания информации с электронных карточек покупателей.

Один владелец карточки киевлянина сможет приобрести со скидкой одну единицу продукции в день на выбор: батон «Фирменный» 0,5 кг, хлеб «Фирменный украинский» 0,95 кг или хлеб пшеничный «Фирменный» 0,65 кг. Такие меры введены с целью избежания возможности спекуляций с использованием карты по скупке изделий большими партиями.

«Когда хлеб реализовывался по фиксированным ценам, у нас были случаи скупки продукции предпринимателями, его перепродавали по рыночным ценам. Поскольку позиция, что хлеб должен быть доступен именно социально незащищенным слоям населения, была установлена ​​новая система скидок для льготников», - подчеркнула Хонда.

Она также добавила, что на чеке будет зафиксировано, какую скидку получил льготник.

Впрочем, для обеспечения возможности воспользоваться скидкой по карте киевлянина и приобрести хлеб и хлебобулочные изделия по доступной цене всем без исключения ее владельцам, особенно лицам с инвалидностью или функциональными ограничениями, продукция будет продаваться при предъявлении карточки киевлянина без обязательного присутствия ее владельца. Поэтому приобрести хлеб со скидкой для владельца карточки могут его родственники или другие лица, которые ухаживают за льготником.

В «Киевхлебе» сообщили, что цена на эти сорта изделий будет высчитываться ежеквартально как среднерозничная на основе цен на аналогичную продукцию (батон, хлеб украинский, хлеб пшеничный) в супермаркетах города. По этой цене приобрести перечисленную продукцию может любой потребитель без карточки киевлянина.

В то же время, владельцы карточки покупать социальные сорта хлеба со скидками от 20 до 70%. Такие скидки будут действовать отдельно для каждой категории.

«Самый важный момент этого проекта заключается в том, что всегда можно будет приобрести хлеб дешевле, чем среднерыночная цена в Киеве. То есть как бы ни менялись цены на хлеб, именно те, кто в этом нуждается, всегда будут покупать его дешевле», - заявил директор фирменной сети Ярослав Федоренко.

По словам заместителя начальника Главного управления Ощадбанка в Киеве и Киевской области по розничному бизнесу Олега Рымарева, пока оформлено 630 тысяч карточек киевлянина, по которым киевляне могут пользоваться указанными льготами.