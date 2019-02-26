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Служба Безопасности Украины во вторник начала обыски в главном киевском офисе охранной фирмы «СТЕЛС-1», а также по месту проживания ее владельца - священнослужителя Украинской Православной Церкви дьякона Вячеслава Павлива.

Фото: Капитал

Как рассказал в комментарии «Капиталу» глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, в СБУ пока не предоставили информации о целях и основаниях для обысков.

«По предварительной информации, подразделение Службы безопасности Украины проводит обыски в месте проживания отца Вячеслава и по месту нахождения офиса охранной фирмы «СТЕЛС-1». Эта организация всячески поддерживает Украинскую Православную Церковь, предоставляя помощь в охране храмов, церковных мероприятий, крестных ходов. И, скорее всего, эти обыски связаны именно с ее деятельностью», - рассказал главный юрист УПЦ. 

Александр Бахов отметил, что фирма заключала договора с религиозными общинами УПЦ на охрану храмов, обеспечивала порядок на массовых мероприятиях и крестных ходах Церкви, что в свете последних церковных событий в стране послужило поводом для неоднократных угроз ее владельцам.

«У нас есть информация, что отцу Вячеславу, который является учредителем этой фирмы, неоднократно выражались угрозы с тем, чтобы он перестал помогать и предоставлять охрану и помощь  общинам УПЦ. Скорее всего, обыски могут быть связаны с другими моментами, но причина, по нашему мнению – именно в охране храмов, чтобы легче было осуществить захваты», - считает протоиерей Александр Бахов.

Как отметил отец Александр, именно фирма «СТЕЛС-1» обеспечивала 21 февраля охрану пресс-конференции «УПЦ в 2019-м: факты, прогнозы, ответы», на которой представителям СМИ были озвучены факты и предоставлены видео-доказательства о массовых нарушениях при переводах религиозных общин в новую Православную Церковь Украины.
«У нас была предварительная информация о том, что во время пресс-конференции готовились провокации. И именно фирма «СТЕЛС-1» обеспечивала охрану этого мероприятия, что также может быть одним из важных моментов в данной ситуации», - сказал глава юротдела УПЦ.
 
Как сообщалось, накануне обысков в компанию нанесли визит представители группы «С 14». Радикалы повредили имущество компании надписями, в которых выражали протест против УПЦ.
ForUm

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