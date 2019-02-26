Новая церковь находится в Капсале, местности между Кареей и монастырями Пантократор и Ставроникита.

Фото: Седмица

На Афоне состоялось освящение первой церкви, посвященной святому Паисию Святогорцу, передает «Седмица» со ссылкой на греческое издание Vimaorthodoxias.

Новая церковь находится в Капсале, местности между Кареей и монастырями Пантократор и Ставроникита, где в прошлом находился скит. Работы по ее возведению начались в июле 2016 года и были завершены несколько месяцев назад.

Церковь была построена общиной иеромонаха Евфимия, который сам был духовным сыном афонского старца Исаака Аттала, монаха ливанского происхождения, умершего в 1998 году, и автором биографии святого Паисия Святогорца. Митрополит Ксанфийский Пантелеимон был приглашен, чтобы совершить освящение новой церкви.