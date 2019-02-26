В буковинском селе Бережонка верующие УПЦ не дали активистам устроить провокацию в храме, где долгие годы служил отец Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, протоиерей Владимир Березовский.

Фото: УПЦ

В Иоанно-Богословском храме села Бережонка Черновицкой области, соседствующего с малой родиной Предстоятеля УПЦ, сторонники Киевского Патриархата и радикально настроенные активисты агитируют за новую Церковь и запугивают верующих. Село Бережонка находится рядом с Корытным – Родиной Блаженнейшего Онуфрия. Именно в этом храме когда-то служил его отец, сообщает официальный сайт УПЦ.

24 февраля во время воскресного богослужения, возле храма собрались люди, которые не принимают участия в жизни церкви, в том числе члены УПЦ КП.

Один из прихожан рассказывает, что сразу после окончания богослужения активисты, которые в храм никогда не ходили, стали выкрикивать, что требуют проведения собрания.

Настоятель храма, о. Николай Иванчук, попросил активистов выйти из храма, и если они хотят проводить какие-то собрания, то делать это вне стен церкви. Общине удалось оттеснить пришедших из храма.

Активистов собралось возле храма 52 человека, прибыли трое священников УПЦ КП. В то же время верующих УПЦ было более 80 человек. Сторонники УПЦ КП стали выкрикивать оскорбления и обвинять прихожан в том, что они «молятся за Москву, Путина и его войско».

Заместитель старосты церковного совета предложил начать сбор подписей тех, кто «за Москву» и «за Украину».

Религиозная община высказалась в поддержку канонической Церкви и продолжила молиться.

Активисты стали провоцировать религиозную общину, выкрикивая обвинения о «московской Церкви».

В итоге активисты и члены УПЦ КП начали собирать подписи за переход в новую украинскую Церковь, а когда прихожане УПЦ отказались подписываться, им заявили, что если они не подпишутся, то будет считаться, что они «перешли» в новую церковь «автоматически».

Община храма, поддержать которую приехали священники и верующие УПЦ из соседних сел, в сборе подписей участвовать отказалась и провела свое собрание и сбор подписей. Все верующие высказались в поддержку канонической Церкви. 210 человек поставили под списком свои подписи. Чтобы предотвратить захват церкви, прихожане приняли решение установить в храме дежурство.

Позже активисты начали ходить по селу с угрозами, принуждая жителей подписаться за новую украинскую Церковь, сообщают в УПЦ.

Местные власти в конфликт не вмешиваются.