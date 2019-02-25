Не поддаваться на провокации, не впадать в панику и оставаться верными своей Святой Православной Церкви - призвал верующих наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир.

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Владыка отметил, что сегодня звучат опасения, что со временем монастыри могут перейти к новую церковную структуру ПЦУ. Об этом сообщают «Подробности».

«Монастыри не переходили и никуда они не перейдут, поэтому мы постоянно просим Бога, чтобы он не омрачал наш разум. Дорогие братья и сестры, не будем впадать в панику. Не будем вдаваться в крайности. Мы же знаем, что Христова Церковь всегда переживала какие-то экзамены, - напомнил митрополит Владимир, - ну и теперь, в XXI веке, и нам с вами приходится пережить то, что мы с вами переживаем. Поэтому будем крепки в вере, постараемся не поддаваться никаким провокациям».

Наместник Почаевской обители призвал при этом сохранять верность Богу и Его Святой Православной Церкви.

«Потому, что если мы лишим себя правильной веры, мы лишим себя вечного спасения. Только постараемся вникнуть в эти слова - вечного спасения. Если мы, не дай Бог, не унаследуем вечного спасения, то мы будем вечно страдать и каяться в тех ошибках, которые мы допустим во время нашего временного земного жития. Поэтому постараемся быть верными Богу и его Святой Православной Церкви, в которой мы с вами и пребываем», - сказал митрополит Владимир.