Католикос-патриарх Грузии Илия II в воскресенье почувствовал недомогание во время литургии в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Фото: Православная Жизнь
По их информации, из-за состояния здоровья Патриарх не смог прочесть воскресную проповедь, сообщает "Интерфакс".
Как сказала журналистам врач Патриарха Цисана Шартава, во время службы Патриарх почувствовал головокружение, но затем почувствовал себя лучше, и госпитализация не понадобилась.
Ц. Шартава назвала состояние Илии II стабильным, отметив, что он находится в своей резиденции.
«Видимо был секундный дискомфорт», - сказала она.
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