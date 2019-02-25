Католикос-патриарх Грузии Илия II в воскресенье почувствовал недомогание во время литургии в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси. Об этом сообщают грузинские СМИ.

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По их информации, из-за состояния здоровья Патриарх не смог прочесть воскресную проповедь, сообщает "Интерфакс".

Как сказала журналистам врач Патриарха Цисана Шартава, во время службы Патриарх почувствовал головокружение, но затем почувствовал себя лучше, и госпитализация не понадобилась.



Ц. Шартава назвала состояние Илии II стабильным, отметив, что он находится в своей резиденции.



«Видимо был секундный дискомфорт», - сказала она.