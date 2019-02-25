Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного уголовного розыска Белоцерковского горотдела полиции при получении неправомерной выгоды 3 тыс. долларов, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Белоцерковского отдела полиции требовал и получил от гражданина средства, обещая ему помочь избежать ответственности за нанесение телесных повреждений другому лицу. Оперуполномоченного и посредника задержали во время передачи денег.

Решается вопрос о сообщении задержанному полицейскому о подозрении в предварительной квалификацией «вымогательство неправомерной выгоды должностным лицом» (ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Генеральная прокуратура.