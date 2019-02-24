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Украина перестала быть лидером по притоку мигрантов в Российскую Федерацию.

По данным Росстата, число мигрантов с Украины за минувший год сократилось больше, чем в три раза, сообщает «Эхо Москвы».

Теперь в рейтинге лидирует Таджикистан. В 2018 году из этой страны в Россию приехало больше 30 тысяч человек. На втором месте  — Казахстан, откуда переехали 26,5 тысяч человек.

Напомним, около 5 миллионов украинцев работают за границей на постоянной основе или вовлечены в процесс трудовой миграции.

 
ForUm

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