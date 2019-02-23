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Власти Венесуэлы приняли решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией.

Об этом у себя в Twitter сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, передает «Новое Время».

«Из-за серьезных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении мира и суверенитета Венесуэлы, было принято решение о временном полном закрытии мостов имени Симона Боливара, Сантандера и моста Уньон», - написала она.

Накануне венесуэльские власти также перекрыли границу с Бразилией - за день до ожидаемого прибытия гуманитарной помощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.

Венесуэльская оппозиция и временный президент Хуан Гуайдо рассчитывают добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.

 
ForUm

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