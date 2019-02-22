В Министерстве иностранных дел РФ объявили, что украинские самолеты будут задействованы в переброске оружия из Европы для оппозиции Венесуэлы. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, сообщает УНИАН.
«Развитие событий в Венесуэле подошло к критической черте. На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое и руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы т.н. гуманитарным конвоем, чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти, и формирующее удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны», - сказала Захарова.
По ее словам, подготовка ведется Вашингтоном по всем правилам военной науки. «Все данные имеются, с ними вы можете ознакомиться в сети Интернет. Отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории Венесуэлы», - добавила Захарова.
«Есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы», - сказала Захарова.
Она утверждает, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также о боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения.
«Это к вопросу о том, что подразумевается под подготовкой доставки гуманитарной помощи. Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта текущего года несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании. К сожалению, неудивительно, что в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие «Антонов», - сказала Захарова.
Она заявила, что администрация США сознательно обостряет ситуацию. «Миру последовательно внушается мысль: обратной дороги нет. Опять вводится в оборот любая фраза: «Он (Мадуро) должен уйти». В Вашингтоне в своих планах, как мы понимаем, будут идти до конца», - сказала Захарова.
Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.
21 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. 23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
Национальная ассамблея в свою очередь объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.
При этом вооруженные силы Венесуэлы поддержали Мадуро.
Великобритания, Испания, Франция и Швеция, Германияобъявили, что признают оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, и призывают его провести досрочные президентские выборы.
В то же время Италия не признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
31 января депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы признать Гуайдо законным временным президентом страны.
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