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Советское время было временем тоталитарного давления на человеческое сознание, как и сейчас людей при помощи лжи пытаются вовлечь в новую Церковь. Об этом рассказал митрополит Овручский и Коростенский Виссарион (Стретович).

Фото: Митрополит Виссарион / Овручская епархия УПЦ

Интервью опубликовано на сайте Овручской епархии Украинской Православной Церкви.

«В те времена на меня некоторые учителя, военком говорили: "Вы верующие церковные люди работаете на запад, Америку, ЦРУ". Сейчас на меня и мою команду другую ложь говорят: "Вы работаете на Москву, Кремль"», – рассказал митрополит Виссарион.

Владыка Виссарион вспомнил, как КГБ угрожало ему арестом за распространение утренних и вечерних молитв, а нынешняя власть притесняет за стояние в верности истинной Христовой Церкви. От имени владыки неизвестные создали фейковую страницу в Facebook. Также разместили в городе фейковый билборд, с его фотографией и текстом, согласно которому тот якобы благословляет новую церковную структуру.

По словам архиерея, из 220 священнослужителей епархии только 4 перешли под юрисдикцию новой религиозной организации. Владыка Виссарион за нарушение священнической присяги запретил их в служении, после чего на него обрушилась новая волна клеветы.

По его словам, и сейчас, как в годы советских гонений, приходится защищать паству и читать особые молитвы.

«Мы говорим: Церковь наша в Украине – не Путина, не Порошенко, а Господа нашего Иисуса Христа; административный центр Ее в Киево-Печерской Лавре, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий. И эту Церковь признает Патриарх Иерусалимский Феофил и все Поместные Церкви», – сказал архиерей.
ForUm

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