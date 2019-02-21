также в разделеОбщество
Многократно выдворенного «Тенго Гальского» снова задержали в Киеве 7
«Радио Шансон» ожидает проверка из-за нарушения языковых квот 9
Раскрыта схема незаконного ввоза элитных авто в Украину 10
Разжигание вражды и распространение необъективной информации: Нацсовет проверит «112 Украина» 24
Денисовой удалось «поймать» Москалькову в греческом парламенте 19
Новак назвал стоимость проезда по первой в Украине платной дороге 19
Генштаб заявил о предотвращении попытки поджога арсенала ВСУ 23
В Украине мошенники продавали фейковые акции Tesla 14
На Донетчине бывший военный пытался продать два гранатомета 14
Экс-чиновника Укрзализныци задержали в «Борисполе» 18
В ВСУ поступят модернизированные ЗРК «Куб» и «Тор» 32
Пасечник: Луганск готов открыто и напрямую разговаривать с Киевом 41
Прокуратура раскрыла масштабную схему подтасовки медицинских тендеров 37
В Двуречанском районе Харьковской области бизнесмен и депутат организовали передел земли 134
Москалькова отказалась от встречи с Денисовой в Афинах 26
СБУ задержала организаторшу «выборов» в ОРДО 18
Денисова высказалась о допуске Карпачевой к морякам 19
Пушилин: Донбасс готов к прямому диалогу с Киевом 117

В кинотеатре Cinema City состоялась торжественная премьера мистического триллера режиссера Кшиштофа Занусси «Эфир», созданного в копродукции с Польшей при поддержке Госкино Украины.

«Для нас очень важно создавать кино совместно с европейскими коллегами. Мы рады, что копродукцийних фильмов с Польшей становится все больше», - заявил председатель Госкино Филипп Ильенко.

События в фильме происходят во времена Первой мировой войны, в неопределенной территории, в Украине и –  основном – на территории Австро-Венгерской империи.   

На границе двух могущественных империй военный врач вызывающе проводит научные эксперименты с эфиром. Его цель – получить безграничную власть над людьми, над их телом и волей. Цена успеха - отдать душу темноте.

Режиссер Кшиштоф Занусси рассказал, что название фильма «Эфир» символизирует материал, когда в конце XIX века люди были убеждены в том, что вселенная переполнена эфиром. С другой стороны, это средство помогало людям снять боль и лишить сознания.

Производство ленты началось в августе 2017 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2799 грн.
10
Теги