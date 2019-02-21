В кинотеатре Cinema City состоялась торжественная премьера мистического триллера режиссера Кшиштофа Занусси «Эфир», созданного в копродукции с Польшей при поддержке Госкино Украины.

«Для нас очень важно создавать кино совместно с европейскими коллегами. Мы рады, что копродукцийних фильмов с Польшей становится все больше», - заявил председатель Госкино Филипп Ильенко.

События в фильме происходят во времена Первой мировой войны, в неопределенной территории, в Украине и – основном – на территории Австро-Венгерской империи.

На границе двух могущественных империй военный врач вызывающе проводит научные эксперименты с эфиром. Его цель – получить безграничную власть над людьми, над их телом и волей. Цена успеха - отдать душу темноте.

Режиссер Кшиштоф Занусси рассказал, что название фильма «Эфир» символизирует материал, когда в конце XIX века люди были убеждены в том, что вселенная переполнена эфиром. С другой стороны, это средство помогало людям снять боль и лишить сознания.

Производство ленты началось в августе 2017 года.