Самолет британской компании Virgin Atlantic на 48 минут раньше прибыл из Лос-Анджелеса в Лондон, случайно превысив скорость звука в результате попадания под сильный воздушный поток, сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.

«Самолет Boeing-787 британской авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший из Лос-Анджелеса в Лондон, случайно превысил скорость звука, когда попал в особенно мощный воздушный поток. Из-за этого воздушное судно прибыло в британскую столицу за 9 часов 13 минут – на 48 минут раньше, чем планировалось», - говорится в сообщении.

Таким образом, был установлен новый рекорд скорости для пассажирских авиалайнеров.

Как отмечается, самолет развил скорость 801 миля в час (1285 км/ч), тогда как скорость звука составляет 760 миль в час (1062 км/ч). Нормальная скорость для таких самолетов составляет 561 милю за час (902 км/ч).

В то же время, пилот самолета Питер Джеймс заявил, что за свою 25-летнюю карьеру еще ни разу с таким не сталкивался.