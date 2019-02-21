Вмешательство властей в деятельность религиозных общин является нарушением Конституции и может привести к религиозным конфликтам, считают архиереи УПЦ Полтавщины.

Фото: УПЦ

Опубликованное на портале Полтавской ОГА законодательное разъяснение относительно «перехода религиозных общин в ПЦУ» и другие действия органов местного самоуправления являются грубым нарушением действующего законодательства Украины. Об этом говорится в обращении митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа и архиепископа Кременчугского и Лубенского Николая в связи с религиозной ситуацией в Полтавской области, сообщает официальный сайт УПЦ.

Комментируя «законодательное разъяснение», как религиозной общине следует переходить в ПЦУ, которое появилось на официальном сайте областной государственной администрации 12 февраля, архиереи поясняют: «В соответствии с разделом 2 типового Устава религиозной общины Полтавской епархии УПЦ, приходское общее собрание возглавляются настоятелем прихода и приходским советом и подотчетны настоятелю. Приходское собрание считается действительным при условии присутствия на нем не менее двух третей от числа членов прихода. Членами прихода являются православные верующие, клирики и миряне, которые достигли 18-летнего возраста, признающие Устав УПЦ, регулярно посещающие богослужения и не находящиеся под запретом или церковным судом, что делает невозможным участие в богослужебной жизни».

В документе подчеркивается: «В соответствии со ст. 10 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" сельские, поселковые, городские советы являются органами местного самоуправления, которые представляют соответствующие территориальные общины и осуществляют от их имени и в их интересах функции и полномочия местного самоуправления, определенные Конституцией Украины, этим и другими законами».

В обращении далее говорится, что полномочия сельских, поселковых, городских советов определены в главе 11 Конституции и разделе 2 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине». К ним относится решение вопросов по организации деятельности религиозных общин.

Таким образом, отмечают иерархи, «собрание, которое созывается представителями власти на местах и участие в котором принимают граждане, которые не являются членами данной религиозной общины (как это имело место в некоторых населенных пунктах Полтавской области), не может считаться приходским собранием религиозной общины, в соответствии с уставом религиозной общины».

Поэтому, отмечается в обращении, все решения, которые принимают на таком собрании территориальной общины относительно религии, являются незаконными и не могут быть выполнены.

В УПЦ подчеркивают, что вмешательство территориальной общины в деятельность религиозных организаций является нарушением ст. 11, 35, 37, 140 Конституции Украины, следствием чего может стать привлечение чиновников к ответственности по ст. 161, 178, 179, 180, 341 Уголовного кодекса Украины.

«Также известно, что в некоторых районах Полтавской области представители государственной власти оказывают давление на сельских голов, руководителей территориальных общин и общественных объединений и организаций с целью ускорения перехода приходов УПЦ в новую т. н. «ПЦУ». При этом часто бывает задействована ложная аргументация, которая иногда носит форму откровенных клеветы и угроз, и ложное толкование законодательства Украины. Соответствующее обращение с призывом перехода приходов УПЦ к т. н. «ПЦУ» было принято и депутатами Полтавского областного совета», – пишут иерархи.

Они подчеркивают, что «такое вмешательство органов государственной власти в жизни религиозных общин является грубым нарушением Конституции Украины и действующего законодательства Украины и может привести к конфликтам на религиозной почве между гражданами нашей области».

Архиереи призывают представителей органов государственной власти и местного самоуправления строго соблюдать Конституцию и законодательство Украины в вопросах религиозной жизни и не совершать действий, которые могли бы привести к нарушению законности и спровоцировать конфликтные ситуации.

«Наша общая задача – сохранить общественную стабильность и без того хрупкий межконфессиональный мир в духовном сердце нашей страны, колыбели украинской культуры, которая всегда отличалась своей гостеприимностью и миролюбием, добрым и уважительным отношением к людям разных убеждений и взглядов», – говорится в заключительной части документа.