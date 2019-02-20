Прихожанка одного из храмов УАПЦ пожаловалась на настоятеля, который сломал ей палец.

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Тот был недоволен обвинениями в двоеженстве в свой адрес, говорится в сюжете ТСН.

Пришла в церковь на молитву, а вышла с поломанной рукой – в Винницкой области священник УАПЦ выгнал из храма прихожанку, а когда та начала сопротивляться, будто бы применил силу и сломал ей палец. Женщина уверена, что это месть, потому что она рассказывает в церкви, что батюшка дважды женился.

«Он схватил меня за руки. Стал крутить руки, я вырываться. В церкви были люди, я стала кричать, потому что стал ломить пальцы», – говорит Нина Куприйчук.

После того, как прихожанку выгнали из церкви, она поехала в травмпункт – там диагностировали перелом.

Настоятель же храма УАПЦ Василий Захарчук убеждает, что прихожанку не бил, а лишь сдерживал, поскольку она не давала другим верующим ставить свечи на подсвечник, который сама подарила храму.

Однако сама пострадавшая считает, что священник ей мстит, потому что она всем рассказывает о его двоеженстве, мол, в Ивано-Франковской области он имеет матушку и ребенка, а здесь, в селе Винницкие Хутора, завел еще одну жену.

Сам «священник», обвинения в двоеженстве признал, однако оправдывался тем, что первая жена сама от него ушла из-за денег.

Нина Куприйчук вместе с мужем написала жалобу в епархию УАПЦ. Просит, чтобы поведение священника рассмотрели на церковном совете. Готовят супруги и иск в суд, а в полиции уже открыли уголовное производство. За нанесение телесных повреждений священник УАПЦ может заплатить штраф или попасть за решетку на два года.