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В Украине с октября 2018 года от гриппа умерли 33 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 516,7 на 100 тыс. населения, что на 0,4% меньше эпидемического порога по Украине. Эпидемии гриппа нет.

В течение отчетной недели (11-17 февраля) гриппом и ОРВИ заболели 198 902 человека, из них 73,3% дети до 17 лет. С начала сезона заболеваемости (с октября 2018) переболели 9,4% украинцев.

За прошедшую неделю один человек умер от гриппа. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 33 летальных случая.

Исследовано 151 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 28 случаях определены РНК вирусов гриппа типа А.

В Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

Вакцинированы 408 человек. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 161 193 человека.
ForUm

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