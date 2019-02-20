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Суд арестовал экс-чиновников одного банков, подозреваемых в присвоении 39 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

11 февраля бывшему члену наблюдательного совета одного из банков, экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В дальнейшем экс-заместителю председателя правления банка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – 960 500 гривен, а руководителю коммерческой структуры – домашний арест.

19 февраля суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета одного из столичных банков. Согласно постановлению суда, последный взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога – 90 млн гривен.

Напомним, путем перечисления средств за аренду помещений, которыми фактически банк не пользовался, и проведение в них ремонта на счета заранее созданного подконтрольного предприятия было перечислено 39 млн гривен.

Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия по установлению всех участников указанной преступной «схемы» по разворовыванию средств государственного банка.

По данным СМИ, речь идет об «Укргазбанке».

 
ForUm

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